Centro Impiego Civitavecchia, la Regione risponde a Marietta Tidei: "Il Pincio trovi la nuova sede" - Terzo Binario News

“Questa mattina, in Consiglio Regionale, l’assessore al lavoro Claudio Di Berardino ha risposto in merito alla mia interrogazione sulla chiusura del Centro dell’impiego di Civitavecchia. Secondo quanto dichiarato, è stata inviata una nota al sindaco Tedesco con la quale si invita il Comune a trovare una soluzione concreta entro il mese di marzo.

Nel caso in cui, entro quella data, non saranno individuati i locali per risolvere questa annosa vicenda che vede dal 2019 la chiusura del Centro dell’impiego di Civitavecchia, la Regione Lazio procederà direttamente a reperire spazi idonei.

Ringrazio l’assessore di Berardino per la sensibilità e la tempestività dimostrate e sottolineo che ho chiesto allo stesso di seguire personalmente la vicenda nei prossimi giorni, affinché si risolva in via definitiva una situazione che da ormai tre anni sta danneggiando seriamente numerosi cittadini che in questo delicato periodo sono alla ricerca di un’occupazione.”

Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei.