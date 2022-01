"Centro d'Arte e Cultura di Ladispoli, appena 13 giorni per partecipare al bando" - Terzo Binario News

Nota di Italia in Comune – Ladispoli, Azione Ladispoli, Italia Viva Ladispoli e PSI Ladispoli

“Apprendiamo oggi, direttamente dall’account Facebook del Comune di Ladispoli, che l’Amministrazione Comunale ha emanato in data 13 gennaio un bando di concessione degli spazi del Centro Arte e Cultura, a titolo gratuito.

La notizia suscita particolare interesse perché non è la prima volta che la Giunta del Sindaco Grando pubblica dei bandi con termini di presentazione ridottissimi, su temi sensibili come la concessione – per di più a titolo gratuito – di spazi pubblici.

Infatti, anche questo bando, deliberato il 13 gennaio, è stato presentato sui media dove è più facile venirne a conoscenza solo il 17 gennaio (con 4 giorni di ritardo), e riporta una scadenza fissata al 26 gennaio.

Come è possibile concedere un termine di partecipazione di appena 13 giorni, ridotti a 9 da quando è stato pubblicato su Facebook dandogli piena visibilità?

L’interesse del Comune non dovrebbe essere quello di attrarre quante più persone interessate?

Ogni cittadino ladispolano dovrebbe augurarsi che a questo genere di assegnazioni abbia accesso la più ampia parte della nostra comunità, al di là delle simpatie politiche e con un maggior interesse a far partecipare i giovani, stimolandone e favorendone l’iniziativa imprenditoriale.

Invece, il Sindaco Grando e la sua Giunta hanno sempre una certa “fretta” nel concedere spazi ai privati, come accaduto già con il bando di gestione delle aree verdi del Parco di Viale Europa – il cui cantiere è ancora aperto e rende fruibile l’area solo a metà – che è stato pubblicato il 19 dicembre e chiuso il 20 gennaio.

Grando e la sua Giunta sembrano cioè poco interessati alle casse del Comune e a garantire la più ampia partecipazione trasparente di tutti i possibili soggetti interessati.

Non vorremmo che questa linea proseguisse anche con il Palazzetto dello Sport intorno al quale si scattano già foto in posa di chi forse ritiene già di esserne il futuro esclusivo fruitore.

Noi partiti di Italia in Comune, Azione, Italia Viva e PSI vigileremo su queste e altre procedure, affinché si garantisca la possibilità di partecipare a tutti i cittadini, avendo il congruo tempo per preparare più offerte e massimizzare così l’interesse della collettività ad una assegnazione affidabile, congrua in termini economici e conveniente per la Città.

Pertanto, chiediamo al Sindaco e alla sua Giunta di prorogare immediatamente i termini del bando di altri 45 giorni e di adottare un regolamento per la trasparenza di queste assegnazioni che fissi in almeno 60 giorni i termini di scadenza dei bandi di assegnazione degli spazi pubblici, soprattutto se a titolo gratuito”.

Italia in Comune – Ladispoli

Azione Ladispoli

Italia Viva Ladispoli

PSI Ladispoli