Centro Commerciale Romaest insieme a Differenza donna per sostenere le madri in difficoltà - Terzo Binario News

In occasione della Festa della Mamma che ricorrerà il prossimo 09 maggio, il Centro Commerciale Romaest, quest’anno ha voluto rendere omaggio a tutte quelle mamme che, loro malgrado, vivono da sole una situazione di disagio economico e sociale.

Per questo insieme a “Differenza Donna ONG”, una delle associazioni che opera sia al suo interno che su tutto il territorio laziale e campano contro la discriminazione, l’emarginazione e la sopraffazione nei confronti delle donne, il Centro Commerciale Romaest ha voluto attivarsi donando giochi e strutture ai bambini ospitati con le loro madri in due Case Rifugio gestite da Differenza Donna a Roma.

Con Differenza Donna, attiva sin dal 1989, interagiscono e collaborano numerosi Enti Locali e Istituzioni che hanno riconosciuto nell’associazione un’alta professionalità e competenza a livello nazionale. Differenza Donna ONG è infatti un’organizzazione di donne con la missione di portare alla luce, contrastare, prevenire la violenza di genere e tutti i problemi sociali che interessano la vita delle donne, diffondendo una cultura di genere, in Italia e nel mondo, che sostenga i diritti delle donne e promuova una società inclusiva, democratica e partecipativa. Differenza Donna ONG ha come mission l’impegno di rendere concreta una realtà di società nella quale ogni donna possa essere considerata una persona libera, autodeterminata, valorizzata, autorevole, economicamente indipendente, ricca di dignità e saggezza, soggetto di diritti paritari pienamente riconosciuti

“Abbiamo pensato quest’anno di celebrare la Festa della Mamma in maniera più ‘diretta’ e finalizzata a coloro che, in questa ricorrenza internazionale, vengono celebrate: le mamme. Ma non tutte purtroppo, pur avendo la gioia di un figlio, hanno anche la possibilità di vivere serenamente questo loro stato genitoriale. Vuoi per problemi economici, sociali e altro. Grazie quindi alla Casa Internazionale delle Donne ci siamo messi in contatto con l’associazione “Differenza Donna’, una delle molteplici organizzazioni no-profit che operano sia all’interno che all’esterno di quella realtà, e abbiamo donato loro giochi e strutture per bambini che andranno a ‘vivacizzare’ l’area giochi (dedicata ai piccoli delle madri in uscita dalla violenza che risiedono nelle Case Rifugio di Viale Villa Pamphili 71/C e di Via di Torre Spaccata, 157). dichiara il direttore del Centro Commerciale Romaest, Emanuela Facciolini.