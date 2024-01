Centro Civico Culturale Polivalente a Passoscuro, depositate 1100 firme • Terzo Binario News

“Abbiamo presentato al Sindaco una istanza firmata da 1100 cittadini per chiedere al Sindaco di Fiumicino di realizzare, al posto dell’immobile pubblico fatiscente di Via Florinas 120/122, un Centro Civico Culturale Polivalente dove, oltre alla sede della Proloco, poter immaginare uno spazio con una sala per assemblee, convegni, mostre, concerti, cinema o teatro, una biblioteca/mediateca, una ludoteca, un’area dedicata alle associazioni proponenti corsi quali inglese, musica e pittura, uno sportello di ascolto e dei servizi amministrativi decentrati, un info point, un centro di educazione ambientale.

Un enorme grazie è dovuto a tutti i cittadini di Passoscuro e delle località limitrofe che, con entusiasmo, hanno coinvolto amici, familiari e conoscenti nella raccolta delle firme. Si è trattato di una vera e propria mobilitazione, nella speranza di veder restituite alle persone aree attualmente in disuso, ma che nel passato sono state simbolo di cultura, poiché sede delle scuole frequentate da tanti passoscuresi.

“Siamo certi che il Sindaco accetterà la nostra proposta cosicché anche Passoscuro abbia un luogo di aggregazione fruibile da tutti i cittadini e nello stesso tempo uno spazio dove aver la possibilità di realizzare attività culturali, ambientali e ludiche che facciano conoscere sempre più la nostra località”.