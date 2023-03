Centro Anziani di Cerenova, la Mensurati: "Struttura attiva e aperta" • Terzo Binario News

“In questi giorni sulla stampa locale stanno uscendo una serie di inesattezze relativamente la questione del Centro Anziani di Cerenova.

Pertanto, in qualità di Consigliera comunale e di Delegata alle Politiche della Terza Età è doveroso da parte mia fare dei chiarimenti, per giustizia e per corretta informazione nei confronti dei cittadini.

La prima notizia sbagliata è che il centro è chiuso dal 2018. Sbagliato!

Il Centro Anziani, così come tutti i Centri Anziani d’Italia, ha chiuso nel 2020, a causa delle restrizioni della pandemia.

Non per possibili inagibilità come viene riportato: la riprova è nel fatto che il locale accanto che fa parte dello stesso edificio ed è riservato alle associazioni, viene quotidianamente utilizzato.

Vengono raccolte delle dichiarazioni (non si sa di chi), in cui si lamenta la necessità di doversi spostare in Centri Anziani di altri Comuni: tutti i Centri di Cerveteri già ricostituitisi, ovvero quelli di Cerveteri Capoluogo e Valcanneto, sono aperti a tutti i cittadini del Comune di Cerveteri, indipendentemente quale sia la loro frazione di provenienza.

Altro aspetto, la questione dell’apertura della APS, un passo necessario secondo la Legge Regionale. Una realtà che già a Valcanneto e Cerveteri è molto attiva e che oggi rappresentano due realtà estremamente attive nella socialità del territorio.

Come Delegata prima e come Consigliera oggi, non mi sono mai tirata indietro: sono sempre stata a disposizione di tutti per aiutarli nella costituzione della APS, che a differenza di quanto riportato dai media, non comporta alcun iter complesso e farraginoso.

L’unico elemento necessario per costituirle, è la volontà di riunirsi e di vivere i Centri Anziani non soltanto come uno spazio di semplice gioco a carta, ma come un luogo ricreativo, propositivo, formativo, culturale, accogliente e aperto non solo ai meno giovani, ma a tutti.

Più volte a Cerenova sono arrivati vicini all’ufficializzazione della APS, iter che ho sempre seguito personalmente e che poi, non di certo per mia volontà è tristemente naufragato.

Proprio ieri pomeriggio ho personalmente organizzato un incontro per far conoscere tra di loro le varie anime che potrebbero comporre la APS, incontro che spero possa essere utile e finalmente definitivo.

Spero di essere stata sufficientemente esaustiva nel chiarimento”.

Arianna Mensurati

Consigliera comunale e Delegata alle Politiche della Terza Età