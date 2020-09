Centri sportivi Municipio XI, Rocca-Garipoli (FdI): "Azzerare canoni per i mesi di lockdown" - Terzo Binario News

“Siamo nettamente contrati alla decisione degli uffici del Municipio XI di voler chiedere alle associazioni sportive che gestiscono i centri sportivi municipali, il pagamento dei canoni mensili arretrati per i mesi di inattività durante il lockdown, subordinando inoltre il rinnovo delle concessioni al pagamento degli arretrati”. Così dichiarano in una nota Federico Rocca responsabile romano degli enti locali di Fratelli d’Italia e i già consiglieri di FDI del Municipio XI Valerio Garipoli e Marco Palma.

“Il Paese è stato chiuso per mesi e tutte le attività sono state bloccate, quindi perché le associazioni dovrebbero pagare canoni per degli spazi comunali che non hanno potuto utilizzare? Abbiamo già ribadito la nostra contrarietà attraverso il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Assemblea Capitolina e non solo ma abbiamo chiesto l’azzeramento dei canoni per tutto il 2020, così da poter aiutare le associazioni a rimettersi in piedi dopo mesi di stop forzato e quindi di mancate iscrizioni e attività”.

“Il 10 settembre alle ore 14,30 saremo in Campidoglio al fianco delle associazioni per chiedere alla Raggi e all’Assemblea Capitolina di azzerare i canoni per tutto il 2020, arretrati compresi e di prevedere da subito che nel caso si dovesse verificare una nuova chiusura i canoni non saranno dovuti anche se ci auguriamo che questo non si verifichi”.