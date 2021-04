Centrato un 5 del SuperEnalotto a Fiumicino - Terzo Binario News

È festa però per i fortunati che hanno centrato il “5”, con tre vincite di 84.032,07 euro. Uno di esso è stato festeggiato a Fiumicino (RM), presso il punto vendita Sisal Bar Carlo situato in via della Scafa, 39.

La combinazione vincente è stata 1, 39, 53, 60, 75, 76 Jolly 36, SuperStar 8.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 514.839 vincite.

L’ultimo “6”, da oltre 59 milioni di euro, è stato centrato il 7 luglio 2020 a Sassari. Sono state 124 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

Sito ufficiale SuperEnalotto: http://www.superenalotto.it/