Centrato un 5 al SuperEnalotto a Dragona - Terzo Binario News

Vinti oltre 20mila euro

Roma si dimostra Capitale nell’ultimo concorso del SuperEnalotto. L’estrazione di giovedì 26 novembre ha visto centrare un “5” da 20.683,95 euro. Come riferito da Agipronews, la vincita è stata convalidata presso il bar Flavia in via Salvatore Gasbarra, 38.

Il concorso sabato 28 novembre metterà in palio un Jackpot da 70,5 milioni. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.