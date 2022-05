Centrati due 5 da 33mila euro in centro e a Roma 70 - Terzo Binario News

Il Lazio sfiora ancora il “6” al SuperEnalotto: nel concorso del 26 maggio, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 32.599,55 euro ciascuno.

La prima giocata vincente è stata centrata nella tabaccheria in via S.Francesco a Ripa 74 a Roma, mentre l’altra è stata convalidata nel bar di via Mario Rigamonti 100 a Roma.

Il Jackpot, intanto, sale a 211,7 milioni di euro – nuovo record nella storia del gioco – che saranno in palio nel prossimo concorso.