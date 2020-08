Centocelle, aggrediscono poliziotti con bottiglie e pugni: tre uomini in manette - Terzo Binario News

In azione gli uomini della sezione Volanti intervenuti in piazza delle Camelie per sventare un tentativo di furto ai danni dell’automobile di una donna

Brandendo bottiglie di birra raccolte da terra hanno minacciato e aggredito i poliziotti intervenuti su una segnalazione di tentativo di furto. Per questo due uomini sono stati arrestati a Centocelle, in piazza delle Camelie, per tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della sezione Volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni, giunti sul posto dopo una segnalazione di alcune persone in strada che avevano sentito le urla di una donna vittima di un tentato furto. “Hanno tentato di aprire la mia macchina”, così ha raccontato la donna ai poliziotti indicando anche la loro direzione di fuga. Subito individuati i tre, tuttavia hanno opposto una strenua resistenza, in particolare C.A., 44enne e A.E., hanno impugnato delle bottiglie di birra trovate a terra, con l’intenzione di utilizzarle contro gli agenti, ma sono stati disarmati e bloccati.

È stato allora che A.M., 46enne, ha colpito i poliziotti con dei pugni tentando di liberare i suoi amici, ma anche lui è stato fermato. Durante il trasporto dei tre, negli uffici di polizia, per i successivi accertamenti, C.A., trovato in possesso di 4 grimaldelli, ha colpito più volte il vetro posteriore sinistro dell’autovettura con calci e testate. Al termine delle operazioni, i tre stranieri, tutti di origine magrebina, sono stati arrestati. C.A. dovrà rispondere – davanti all’autorità giudiziaria – anche di danneggiamento ai beni dello Stato.