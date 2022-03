Cento nove moto per la Polizia Locale di Roma Capitale - Terzo Binario News

Scelta autarchica: acquistate le Moto Guzzi

Queste sono alcune delle nuove moto Guzzi entrate a far parte della flotta dei veicoli di servizio della Polizia Locale di Roma Capitale.

Oggi, in piazza del Campidoglio, ha avuto luogo la presentazione dei nuovi mezzi in presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del Comandante del Corpo Dott. Ugo Angeloni, dei Vice Comandanti del Corpo e dei dirigenti dei Gruppi della Polizia Locale.

Sono stati gli agenti del Reparto motociclisti del GPIT che, dopo la cerimonia ed il rito della benedizione dei veicoli da parte del Cappellano del Corpo, Padre Massimo Cocci, hanno svolto un primo giro per le strade della Capitale.

“È con vero piacere che diamo il via oggi all’impiego in servizio delle nuove in moto in dotazione alla Polizia Locale – ha dichiarato il Comandante Generale dott. Ugo Angeloni – con in rappresentanza del Corpo i motociclisti del GPIT, gli agenti del Gruppo Pronto Intervento Traffico specializzati in interventi ad alto impatto soprattutto per quanto riguarda la mobilità cittadina. Questa è solo una prima fornitura di nuovi mezzi, che saranno utilissimi per fornire un servizio sempre più veloce ed efficiente, in un percorso di rinnovamento della flotta del Corpo che proseguirà spedito nei prossimi mesi”

I 100 nuovi mezzi a due ruote, che sono già stati distribuiti a tutti i gruppi territoriali, sono solo un primo step di un più ampio processo di ammodernamento e potenziamento della flotta dei veicoli che vedrà, a breve, anche l’arrivo di 250 nuove auto ibride, le quali si andranno ad aggiungere a quelle già in uso, al fine così di proseguire con l’impegno che la Polizia Locale ha avviato già da tempo per coniugare le attività di vigilanza ad una mobilità sempre più green.