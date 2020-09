Cento anni di Garbatella: il bando del Comune - Terzo Binario News

Pubblicato oggi sul sito di Roma Capitale il nuovo bando per celebrare i 100 anni di Garbatella, nel territorio del Municipio VIII. C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare. Lo storico quartiere è noto nella Capitale – come fuori dai confini nazionali – per la particolarità e per la ricchezza della sua storia, la peculiarità della sua architettura, che alterna all’assetto del nucleo storico improntato al modello della città giardino inglese.

Per festeggiare l’anniversario della sua fondazione l’Amministrazione capitolina ha stanziato 40 mila euro per la realizzazione di iniziative presentate da operatori culturali privati e pubblici, dedicate alla valorizzazione della varietà e della complessità del tessuto sociale della Garbatella, ricercando un equilibrio tra il suo passato e la sua contemporaneità e che coinvolgano il pubblico in una esperienza di scoperta e riscoperta del quartiere in occasione della celebrazione del centenario della sua nascita anche raccontandone e condividendone la memoria e la storia. I soggetti idonei potranno essere sostenuti nella misura massima del 85% della spesa preventivata dal soggetto proponente e comunque per una cifra non superiore a 8 mila euro per ciascun progetto.

Le attività proposte dai soggetti partecipanti dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 24 ottobre e il 31 dicembre 2020. Le manifestazioni si potranno svolgere sia in luoghi pubblici che privati esclusivamente nel territorio del Municipio VIII – Garbatella.