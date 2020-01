Centenario Isola Sacra: ecco il logo ufficiale, è di Aurora Biava allieva scuola Segre - Terzo Binario News

“Il centenario della bonifica di Isola Sacra ha il suo logo ufficiale”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Com’è noto, il logo è il frutto di un contest al quale hanno partecipato le scuole di Isola Sacra e il vincitore è stato decretato da una votazione sulla pagina Facebook del Comune – prosegue il sindaco -. Voglio ringraziare tutte le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo alla nostra iniziativa e i loro docenti. Ogni disegno presentato avrebbe meritato di vincere perché ognuno rappresenta, in modi diversi, l’idea che i nostri ragazzi hanno della terra in cui sono nati e stanno crescendo”.

“Coinvolgere le scuole, per noi, è fondamentale perché significa trasmettere alle nuove generazioni la storia, le radici e l’amore per questa città – spiega Montino -. Significa passare loro il testimone perché il nostro territorio continui a crescere senza mai dimenticare le proprie origini”.

Ad aggiudicarsi il numero maggiore di voti (oltre 1200) il logo presentato da Aurora Biava, allieva della seconda L della scuola Segre. Il logo vincitore sarà utilizzato per tutti gli eventi del centenario, nei manifesti e nella comunicazione istituzionale.

“Ieri ho convocato la prima riunione di un comitato di circa 35 persone con le quali costruiremo il calendario degli eventi per celebrare il centenario della bonifica – prosegue il sindaco -. Tra loro rappresentanti delle associazioni, dei comitati, della storia istituzionale della città e personaggi illustri di Isola Sacra, oltre che eredi delle famiglie che quella bonifica portarono a termine tra mille sacrifici”.

“Daremo ufficialmente il via alle celebrazioni con una cerimonia ufficiale il prossimo 12 febbraio alla tensostruttura di via del Faro – conclude Montino -. Sarà l’occasione per premiare il logo vincitore, ringraziare tutti i giovani artisti che hanno partecipato al contest e iniziare questo anno di festa per Isola Sacra guardando al futuro con i piedi ben piantati nella storia”.

Per il centenario è stato anche coniato un hashtag che accompagnerà tutti gli appuntamenti in calendario. L’hashtag è #IsolaSacra2020.