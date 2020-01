Celio: una settimana dopo l'evacuazione i residenti tornano nella palazzina - Terzo Binario News

“Ho voluto salutare i residenti della palazzina al Celio evacuata la settimana scorsa, che sono potuti tornare nelle loro case”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“Il nostro primo obiettivo era mettere in sicurezza l’area per consentire il rientro nel più breve tempo possibile. Grazie al lavoro congiunto di Protezione Civile di Roma, dipartimento Simu, Municipio I, Acea e Italgas le operazioni sono state svolte in modo rapido ed efficiente”.

“Durante questa settimana – ha raccontato Raggi – i cittadini che ne hanno fatto richiesta sono stati accolti in albergo, grazie al nostro protocollo con gli ‘hotel solidali’. Nelle prossime quattro settimane i lavori continueranno per ripristinare il marciapiede e il manto stradale”.