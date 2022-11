Celebrata la Giornata Mondiale delle vittime della Strada anche a Ladispoli • Terzo Binario News

“Celebrata la Giornata Mondiale delle vittime della strada.

Purtroppo anche la nostra piccola città di Ladispoli ricorda molte vittime tra i suoi concittadini.

Solo in Italia nei primi 6 mesi del 2022 sono scomparse oltre 1450 persone.

Ben il 74% degli incidenti mortali avviene su strade urbane per colpa della velocità, della distrazione e dell’abuso di sostanze stupefacenti o alcool.

Cosa possiamo fare, nel nostro piccolo, per fermare questa strage o almeno evitare che possano accadere altri incidenti (non mortali) in città, come quelli di questi giorni?

Abbiamo una proposta semplice per la nostra città: estendere a tutto il territorio urbano, almeno quello tra i due fossi, il limite dei 30km/h (e adoperarsi per farlo rispettare).

Gli spazi d’arresto da 30 a 50 kmh si raddoppiano, ci occorrono quasi 30 metri per fermarci a 50kmh: pensiamoci quando guidiamo in città.

Da lì costruire un piano di mobilità sostenibile che incentivi l’uso di mezzi leggeri e gli spostamenti a piedi o con mezzi pubblici e disincentivi l’uso dell’automobile nelle zone solitamente più trafficate”.

Associazione Ladispoli Sostenibile