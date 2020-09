Vetrata cede e colpisce maestra della materna - Terzo Binario News

Una vetrata ha ceduto e ha colpito una maestra. L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 28 settembre in via di Valle Scrivia, Municipio III di Roma.

La donna di 57 anni, secondo quanto riferito a Terzo Binario dal 118, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sandro Pertini.

Così Laura sul gruppo Facebook Comitato Le Valli-Conca d’Oro: “Scuola materna via di Valle Scrivia, sfiorata la tragedia. È venuta giù la vetrata colpendo una maestra, trasportata in ambulanza e attualmente ricoverata. Per fortuna non in condizioni gravi. Se avesse preso i bambini?”.