Ceccarelli a Civitavecchia Bene Comune: "Avete fornito un contributo politico prezioso" • Terzo Binario News

“Ho letto con attenzione il comunicato di Civitavecchia Bene Comune che è stato fatto pervenire a tutti i candidati locali alle prossime elezioni regionali.

Si richiede un impegno pubblico su tematiche di carattere ambientale e in riferimento alle servitù inquinanti del nostro territorio.

Per quanto mi riguarda, la mia storia e le mie convinzioni politiche parlano al posto mio.

Ho sempre sostenuto la necessità della tutela del nostro territorio, ho partecipato alle manifestazioni contro la riconversione a carbone nei primi anni 2000, sono intervenuto più volte, sia pubblicamente sia in sedi istituzionali, in difesa dell’ambiente e della biodiversità dei nostri luoghi.

Si richiedono alternative concrete e non una mera contrarietà. Sono d’accordo. Io sostengo da anni la necessità di sfruttare le potenzialità dell’alto mare (onde, maree, sole e vento) al fine di produrre energia elettrica, sono un sostenitore di modelli di sviluppo alternativi e non consumistici, che avrebbero il duplice vantaggio di ridurre l’impatto ambientale e creare al contempo buona e giusta occupazione.

Per tutte queste ragioni, non solo affermo pubblicamente di sostenere il comunicato di Civitavecchia Bene Comune, ma mi permetto di inglobarlo come elemento politico del mio programma elettorale, qualora dovessi essere eletto in Consiglio Regionale.

Con l’occasione ringrazio il comitato per aver messo a disposizione questo prezioso strumento politico e, qualora fosse necessario, mi rendo disponibile ad un incontro pubblico presso il quale espormi pubblicamente sulle questioni elencate, questioni che mi stanno molto a cuore e che, come tutti noi, anche io vivo e subisco sulla mia pelle quotidianamente”.

SIMONE CECCARELLI

Candidato al Consiglio Regionale del Lazio per “LISTA CIVICA D’AMATO PRESIDENTE”