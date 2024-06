"C'è un serpente in giardino": visita di un biacco a Valcanneto • Terzo Binario News

Un innocuo biacco, il cui nome scientifico è Hierophis viridiflavus, andato a far visita a un giardino di Valcanneto probabilmente a caccia di qualche preda.

Lo ha individuato il proprietario chiedendosi che serpente fosse.

Rassicurato sulla non pericolosità della specie, non velenosa, si è fatto comunque presente che si tratta di un rettile molto mordace tanto da usare i guanti in caso di cattura.

Capita spesso alle Ecozoofile di Cerveteri di imbattersi in biacchi o di essere chiamate per la rimozione e il ritorno in natura.