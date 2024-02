«C'è qualcuno nella veranda» ma sono giardinieri di passaggio • Terzo Binario News

Per due sere consecutive situazione curiosa a Cerveteri, nella zona di Gricciano, dopo i numerosi allarmi per furti

Via di Gricciano è una zona isolata di Cerveteri, non lontana dalle tombe etrusche della Banditaccia.

Negli ultimi tempi sono arrivate diverse segnalazioni relative a dei furti in zona, talvolta consumati e talvolta no.

Per questo i cittadini si sono allarmati. Vedendo gente nel giardino, sono state avvertite le forze dell’ordine, salvo scoprire che quelle persone notate all’imbrunire fossero… giardinieri.

Infatti erano in zona per esercitarsi su alberi non curati ed è una prassi abbastanza frequente quella di addestrarsi con forbici o macchinari appositi.

Stando a quanto raccontato da gente del posto, il fatto è successo per due sere consecutive. Entrambe le volte sono intervenute i Carabinieri e i giardinieri – a quanto risulta – si sono fatti identificare senza problemi, loro stessi spiegando di essere lì per una sorta di allenamento.