CdZ Valcanneto: "Sicurezza e Vigilanza, assemblea partecipata e propositiva" • Terzo Binario News

Partecipata e propositiva: questi gli aggettivi per definire l’Assemblea Cittadina svoltasi domenica 24 novembre 2024 a Valcanneto sul tema “Sicurezza e Vigilanza”.

Dopo un periodo sperimentale di 6 mesi, è stata illustrata la possibilità di continuare il servizio di vigilanza privata, svolto dalla società Securitas, anche per l’anno 2025.

I dati esposti da Securitas, relativi al contratto in corso, hanno evidenziato l’efficacia dell’effetto deterrente del servizio messo in atto a Valcanneto grazie alla presenza fissa della Vigilanza sul territorio, che consente di intervenire entro pochi minuti dalle segnalazioni: la curva del numero delle chiamate è in progressiva diminuzione e, negli orari di vigilanza, non ci sono stati furti, né tentativi di furto, presso le abitazioni degli aderenti al servizio.

L’auspicio del Comitato di Zona Valcanneto, promotore dell’iniziativa e negoziatore delle condizioni contrattuali, è quello di poter continuare ad avvalersi anche il prossimo anno del servizio di vigilanza, il cui costo, con un contenuto incremento del numero di aderenti, si manterrebbe alle condizioni attualmente concordate.

In prospettiva, a fronte di un ulteriore e significativo aumento delle adesioni, il servizio potrebbe ovviamente essere reso sempre più rispondente alle esigenze del territorio, prevedendo, ad esempio, un ampliamento della fascia oraria di presidio.

Per poter concretizzare tutto ciò è necessario fornire la propria preadesione per il 2025 entro il 15 dicembre 2024. Potrete farlo con procedura on-line (comodamente, da cellulare o PC) o in modalità cartacea (recandosi presso la sede del CdZ).

Un contesto più sicuro è quello che ci si augura per Valcanneto, più confort abitativo per gli abitanti e maggiore valore economico per le abitazioni.