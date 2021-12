Cdz Valcanneto in assemblea pubblica con amministratori e cittadini - Terzo Binario News

Il Comitato di Zona Valcanneto riunisce cittadini e Amministratori Comunali in Assemblea Pubblica

“Il Comitato di Zona Valcanneto, rompe gli indugi e dopo due anni di chiusura a causa del Covid, riapre agli incontri con i cittadini di Valcanneto con una assemblea pubblica.

Ancora in attesa di una sede propria, si è trovato comunque il modo di ripristinare un contatto importante con la cittadinanza, chiedendo ospitalità e adattando l’organizzazione alla loro gentile disponibilità.

Domenica 12 dicembre scorso, l’assemblea si è tenuta dalle ore 15.30 presso il Pallone Geodetico della Polisportiva di Valcanneto.

Erano presenti il Sindaco, Alessio Pascucci, gli Assessori Federica Battafarano, Elena Gubetti, Lorenzo Croci e Matteo Lucchetti nonché il Consigliere comunale Andrea Mundula, chiamati a rispondere ai numerosi quesiti posti dal CdZ in rappresentanza dei suoi soci e di tutti i cittadini del territorio.

All’ordine del giorno sono state poste diverse questioni, fra tutte:

L’acquisizione dei terreni, a tutt’oggi, di proprietà della SIBA;

La realizzazione di una area per i cani;

Lo stato di avanzamento del progetto relativo ai marciapiedi;

La riqualificazione di Largo Monteverdi;

Il ripristino dei lampioni mancanti su Valcanneto;

La manutenzione dei marciapiedi e della strada di Via Doganale.

Il Presidente del CdZ dopo aver presentato il nuovo direttivo, ha ricordato ai cittadini presenti, gli obiettivi già raggiunti finora, grazie all’attività del Comitato con la sua presenza sul territorio da oltre 20 anni; attività che non si è arrestata nemmeno in questo periodo di pandemia. E’ stata poi sottolineata l’importanza di ripartire con nuovi obiettivi e dedicarsi alla soluzione delle criticità ancora da risolvere, tra le quali anche quella di una sede da assegnare al CdZ, che possa essere di utilizzo anche per le associazioni che svolgono attività prevalente sul territorio.

Il Sindaco ha risposto alla maggior parte dei quesiti posti in discussione, demandando ai suoi assessori l’approfondimento di alcuni argomenti e assicurando che molti dei progetti presentati sono già in dirittura di arrivo, come nel caso della realizzazione di un’area per i cani, del ripristino dei lampioni, della manutenzione dei marciapiedi sulla via doganale, nonché del bando per l’assegnazione di una sede per le associazioni.

E i terreni ancora della SIBA?

L’Assessore Elena Gubetti ha spiegato che la problematica non è di semplice soluzione per una serie di difficoltà tecniche, che però si è impegnata ad affrontare insieme ai tecnici dell’Ufficio Urbanistico, al fine di giungere quanto prima possibile ad una definizione.

A conclusione dell’Assemblea, il CdZ ha ottenuto l’impegno da parte degli Amministratori a calendarizzare un nuovo momento di confronto ad inizio del prossimo anno per verificare lo stato di avanzamento dei progetti dichiarati come già avviati.