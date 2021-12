CdZ Cerenova sui cimiteri di Cerveteri: "Non ci sono più posti, servono notizie dai Vignali" - Terzo Binario News

“Davvero assurdo che in quasi 10 anni, il problema della carenza dei loculi sia stato così tanto sottovalutato al punto di arrivare ad avere solo quattro loculi disponibili al Sasso e nessun posto a terra.

Al “nuovo” cimitero dei Vignali sono disponibili solo cellette per urne cinerarie.

Non tutti se la sentono di ricorrere alla cremazione (non a Cerveteri e quindi lontano dalla propria residenza) per dare degna sepoltura ai loro cari e quindi, in un momento di difficoltà e di dolore per la perdita di un proprio caro, sono costretti a cercare soluzioni meno traumatiche possibili.

Tutto questo disagio nel totale silenzio di chi ci amministra da 10 anni e nella totale assenza di iniziative o di azioni degli assessori e dei consiglieri che siedono sugli scranni comunali.

Il nostro Comitato di Zona sollecita gli amministratori pubblici per sapere con urgenza a che punto è la procedura per l’annunciato ampliamento del cimitero di Via dei Vignali, visto che i fondi sono stati stanziati da molto tempo”.