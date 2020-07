Cdz Cerenova Campo di Mare: incontro per parlare delle problematiche di Marina di Cerveteri - Terzo Binario News

Il direttivo del Comitato di Zona Cerenova-Campo di Mare ha organizzato per

venerdì presso la sala interna del Bar Millenium un incontro che vede attivi anche i cittadini del territorio aderenti al progetto di sicurezza solidale e partecipata del Controllo del Vicinato ACdV

L’incontro verterà sulla denuncia delle problematiche e criticità che la cittadinanza di Marina di Cerveteri sta vivendo in questi periodi, specie per una serie di disagi sociali ed ambientali e di inefficienze e inadeguatezze dei servizi pubblici.

Disagi che stanno pesando in modo significativo sulla qualità della vita dei residenti e dei turisti.

Lo scopo dell’incontro, che non è un dibattito pubblico, è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su tali problematiche, al fine di individuare ed adottare soluzioni adeguate, prima che gli effetti diventino più gravi”.

Enzo Musardo – presidente del Cdz Cerenova-Campo di Mare