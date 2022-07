Cavallo agonizzante a Santa Marinella, si cerca un veterinario per curarlo • Terzo Binario News

Appello della Guardia Ecozoofila Nazionale Peris di Civitavecchia per salvare l’equino

Cavallo agonizzante in zona Prato Cipolloso – Tre Cancelli a Santa Marinella.

Sul posto la Guardia Ecozoofila Nazionale Peris di Civitavecchia, che ha versato all’animale oltre 30 litri di acqua.

L’equino non si regge in piedi e trovandosi su di un terreno privato non è potuto intervenire il veterinario Asl. Sul posto anche la Municipale santamarinellese.

L’appello del Guardie è rivolto ai medici animali affinché intervengano a salvare l’animale.