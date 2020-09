Cavaliere, Trani: "Ladispoli ostaggio della pessima politica e Grando si nasconde" - Terzo Binario News

“Il primo cittadino forse ostaggio dei numeri in consiglio”

“Ma è possibile che la città rimanga ostaggio di queste posizioni, di questa pessima politica?

Ancora stiamo aspettando una presa di posizione chiara del Sindaco Grando.

Mentre anche altri rappresentanti della sua maggioranza si sono dissociati, oggi lo hanno fatto il consigliere Fiorenza e l”assessore a Cordeschi, il Sindaco Grando nasconde la testa sotto la sabbia.

Pensa di risolvere in questo modo? Pensa che possa proseguire così?

Pesa sulla debolezza del Sindaco Grando la questione dei numeri in Consiglio che rischia di non avere più? Lo dicesse alla città, è ora, e ne prenda atto.