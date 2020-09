Cavaliere, Trani attacca Grando: "Vergogna nazionale da strapaese e Ladispoli affonda" - Terzo Binario News

“Ennesima figuraccia dell’amministrazione Grando anche oggi, un’amministrazione che si ritrova con un consigliere comunale, Raffaele Cavaliere, sul palco della manifestazione nazionale negazionista. Con la fascia tricolore che rappresenta la città.

Con il sindaco Grando che dice a sua insaputa, ma è smentito da un filmato che lo vede ricevere nella casa comunale Nonna Maura, una delle esponenti del movimento sceso in piazza ieri. Insomma un’altra giornata nera, per una maggioranza che fa solo marketing e che non sa fare altro. È un sindaco che insulta nei mesi scorsi i cittadini perché non indossano la mascherina e poi riceve nella casa comunale quelli che le mascherine le incendiano e sostengono che il virus, con migliaia di morti e alcuni concittadini ancora malati, alcuni morti, non esiste.

Una vergogna da strapaese, una vergogna nazionale per la risonanza dell’intervento di Cavaliere ieri direttamente dal palco negazionista. Una pessima figura da cui l’amministrazione dovrebbe trarre le giuste conclusioni. Questa stagione è finita, in queste ore ancora Ardita chiede una verifica parlando da fuori la maggioranza, e regna il caos. Con la città che affonda”.

Eugenio Trani