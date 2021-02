Cavaliere si complimenta con Ardita per la nomina a commissario di Fdi a Ladispoli - Terzo Binario News

“Come portavoce del Circolo FdI “Giorgio Almirante” e capogruppo in Consiglio Comunale a Ladispoli mi congratulo con il collega Ardita per la nomina di Commissario di FdI – Ladispoli.

Questo ruolo politico importantissimo lo renderà protagonista della maggioranza di centro-destra a Ladispoli, nonché interlocutore privilegiato con tutte le forze politiche locali. La gioia di Ardita per questo incarico prestigioso è grande e a tal fine vorrei riportare un post della sua pagina di Facebook:

“La destra o è coraggio o non è! Ringrazio il Presidente Marco Silvestroni, Francesco Lollobrigida, Fabio Rampelli e Giorgia Meloni per la fiducia posta sulla mia persona. Ma se dovessi dire a chi mi sono sempre ispirato, non lo nascondo, al più grande segretario del’ MSI di Ladispoli Sandro De Simoni, che ci ha insegnato a fare più per gli altri che per se stessi, ed io non lo dimentico e ci provo a seguire l’insegnamento, o Tony Augello anima della Cisnal con Stefano Celtica, per una destra sociale sempre come diceva nel suo bellissimo libro ‘ dalla parte dei più deboli’. Ma l’ uomo di destra che oggi ammiro più degli altri è il nostro Mimmino De Carolis, instancabile nei suoi 85 anni ad aiutare il prossimo e nel tenere pulito il suo centro storico. Devo dire la verità, ero stanco, deluso, vicino a mollare tutto, invece c’ è chi ancora crede in me. Grazie di cuore Presidente Giorgia Meloni, fratelli e sorelle d’ Italia sono certo che per le prossime elezioni amministrative regionali e politiche diventeremo il primo partito della città, tutti insieme, per un cuore che batte solo a destra, che dovrà essere di popolo e per il popolo.”

Il Presidente di FdI – Ladispoli, Domenico De Carolis, oltre a congratularsi con Ardita, ci tiene a precisare che in questo momento storico è necessario unire tutte le forze e auspica che anche il Circolo di Francesco Prato deve essere valorizzato ed integrato nelle azioni politico-amministrative”.

Il Portavoce e Capogruppo FdI Raffaele Cavaliere