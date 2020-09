Cavaliere rompe con Ardita: "Ufficializzi l'uscita dalla maggioranza" - Terzo Binario News

“Ardita parla a nome suo, non rispondo io per lui”. Questa una delle frasi pronunciate dal consigliere di Fdi e capogruppo in consiglio Raffaele Cavaliere nella trasmissione Talk in the City.

A una domanda relativa all’uscita di Giovanni Ardita dalla maggioranza, Cavaliere ha detto:

“Non mi risulta sia fuori dalla maggioranza. Per uscire, deve protocollarlo. Lui è un carissimo amico ma se esce dal centrodestra deve ufficializzarlo”.