Cavaliere replica al Pd Ladispoli: "Disinformano i cittadini sminuendo la mia figura pubblica" - Terzo Binario News

Attraverso un post sui social, il consigliere complottista-negazionista Raffaele Cavaliere replica al Pd Ladispoli che lo ha attaccato per la comparsata a Le Iene in cui oltre a negare la presenza del Covid, come già ampiamente affermato nei mesi scorsi, ora ha negato anche la guerra che la Russia ha scatenato contro l’Ucraina.

“Il PD di Ladispoli si dimentica, che prima di diventare Consigliere comunale, avevo già pubblicato in n.6 (sei) paesi del mondo i miei libri.

Inoltre, ho ricevuto n.3 (tre) premi internazionali per i miei saggi!

Bene, non credo che il PD di Ladispoli abbia fatto più di me.

Certamente è preoccupante che continuano a disinformare i cittadini, voler sminuire la mia figura pubblica, dimostra che loro non hanno niente da offrire al grande pubblico.

Io, per il PD sono un parametro per misurare il loro successo, quando avranno fatto più di me, allora sì che avranno idee da vendere, progetti utili per l’evoluzione dell’Umanità, azioni concrete per migliorare i beni comuni.

Questo articolo è la prova della loro povertà, proprio perché hanno bisogno di denigrare dichiarando il falso!

Bastava che leggessero il mio curriculum che è pubblico…e si sarebbero risparmiati questa figuraccia! Un Partito, ch’è rappresentato in Comune e da sempre ha gestito il potere a Ladispoli, sa’ basta andare sul sito del Comune di Ladispoli per leggere il mio curriculum! Pensate, chi vorrebbe guidare il Comune!”.