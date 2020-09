Cavaliere: "L'ospedale di Ladispoli e Cerveteri si farà" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Nei precedenti mesi vi avevo informato sulle varie iniziative legate alla possibilità di avviare la procedura burocratica corretta per ottenere un ospedale nel distretto 2 della ASL RM 4, ovvero a Ladispoli/Cerveteri.

In un articolo vi avevo esposto che il Consigliere Regionale, On. Giancarlo Righini, di Fratelli d’Italia, venerdì, 10.7.20, prot. nr. 11077, aveva presentato una mozione per la realizzazione di un ospedale nel territorio del Distretto 2 (Ladispoli-Cerveteri) della ASL RM 4.

Oggi, 10.9.2020 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato la mozione per la costruzione dell’ospedale a Ladispoli. Vorrei ringraziare anche l’amico dr Federico Ascani del Pd di Ladispoli per l’impegno preso durante l’ultima commissione comunale sulla pubblica istruzione, nella quale aveva dichiarato di sollecitare i suoi compagni di partito in Regione Lazio.

Vorrei ricordare a tutti i lettori, che l’approvazione della mozione sull’ospedale a Ladispoli in Consiglio Comunale (n. 10 del 6.7.20), proposta da G. Ardita, D. Marongiu e R. Cavaliere, tutti di FdI Ladispoli è stata votata dai due Consiglieri del PD: Ascani e Pierini, mentre il Movimento 5 Stelle ha votato contro e il dr. E. Trani aveva lasciato appositamente l’aula consigliare dopo una dichiarazione di voto sfavorevole.

Questa decisione della Regione Lazio, basata sugli impegni presi dell’Amministrazione del Sindaco Alessandro Grando, che ha fatto tutto ciò che formalmente era corretto, dimostra che si può ottenere tutto quando si collabora per il bene comune.



Il Capo Gruppo di FdI-Ladispoli

Dr. Raffaele Cavaliere