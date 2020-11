Cavaliere: "La verità sul ragioner Trani ce l'ho io" - Terzo Binario News

“L’Anci? una normale associazione, non un ente”

“Devo ringraziare il Consigliere Comunale Eugenio Trani, perché i suoi accoliti e seguaci mi obbligano periodicamente a scrivere degli articoli così, non solo mi aiutano a tenermi in forma, ma mi consentano anche di svolgere meglio la mia funzione di Delegato alla Formazione degli Adulti del Comune di Ladispoli.

Mi congratulo con il Ragionier Eugenio Trani, questo è il titolo che risulta dal curriculum depositato in Comune e dalla sua iscrizione nella sezione A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia (ragioniere-commercialista), per l’incarico presso l’ANCI Lazio. L’iscrizione all’albo consente al rag. Trani di poter fare il revisore dei conti!

Ma vorrei far sapere ai lettori che l’ANCI Lazio è una semplice associazione e non un ENTE pubblico, che ovviamente può dare incarichi a ragionieri abilitati anche come revisori dei conti, per ciò tutto legittimo e faccio i migliori auguri al Collega Trani.

Ora vorrei sottolineare due aspetti, proprio per l’amore che provo verso il mio prossimo anche quando quello sbaglia! Certo esercitarmi nella carità cristiana è un bel compito e tutti coloro che continuano ad occuparsi del “lifting di marketing” del Consigliere Trani rischiano di incappare in qualche articolo del codice penale, p.es. art. 656 e art. 661. Per ciò i sostenitori e gli accoliti del rag. E. Trani rischiano di diventare “complici” oltre a “peccare”.

Adesso vorrei rendere edotti i residenti di Ladispoli e i lettori tutti, così da aiutarvi a diventare “cittadini attivi” e svolgere bene la mia funzione pubblica di Delegato del Sindaco. Vorrei stimolare il vs pensiero critico e portarvi al discernimento facendovi ragionare su questi fatti: “Secondo voi un ragioniere anziano che si prende la laurea specialistica o magistrale (sono cinque anni di studi universitari), che dà l’esame di Stato per diventare Dottore Commercialista, non aggiorna il suo curriculum pubblicato sul sito del Comune di Ladispoli? Non chiede di annotare il nuovo titolo professionale al suo Ordine d’appartenenza?”

Tutto questo il rag. Eugenio Trani non lo ha fatto, ma sulla sua targa dello studio di Ladispoli c’è scritto: “Dott. Eugenio Trani Commercialista”.

Adesso vi prego di riflettere sui contenuti di queste due pubblicazioni:

Ecco, perché la Verità vi libera da continuare a fare cose amorali!”

Raffaele Cavaliere