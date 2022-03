Cavaliere, la Lega Ladispoli punta l'indice contro il Pd - Terzo Binario News

“Da condannare, con forza, quanto emerso dalla trasmissione de “Le Iene”: da sempre lontane le nostre posizioni da quelle di Cavaliere, inconciliabili sotto ogni punto di vista.

Dalla presunta pandemia alla presunta guerra, passando per alieni e sogni premonitori, sono state sciorinate affermazioni imbarazzanti che hanno ferito sensibilità ed intelligenza di chiunque fosse collegato in quel momento.

Al PD ladispolano vogliamo chiedere, a questo punto, come sia stato possibile conferire nel dicembre 2014 allo stesso Cavaliere, durante il secondo mandato del sindaco Paliotta, una targa “in riconoscimento del suo contributo per la notorietà” a livello internazionale della nostra Ladispoli; Cavaliere già all’epoca affrontava tematiche di difficile comprensione per noi “comuni mortali”.

Erano quelle stesse teorie a contribuire alla notorietà di Ladispoli ? Cosa li spinse a sceglierlo per premiarlo ? Condannano anche quel riconoscimento ?I dirigenti del PD, sempre pronti ad ergersi a paladini del nulla, dovrebbero concentrarsi su altre questioni, come quella del loro candidato sindaco. Sicuramente di più difficile soluzione, ma siamo certi che ai loro elettori farebbe più piacere”.

Lega Ladispoli