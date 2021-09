Cavaliere indice una petizione per togliere il green pass, banchetto a Ladispoli - Terzo Binario News

“La deriva autoritaria in Italia ha toccato il fondo nel legittimare la discriminazione per legge; con il D.L. 105/21, pubblicato sulla G.U. del 23.7.21 e convertito recentemente in legge dal Parlamento italiano la “dittatura sanitaria” è stata definitivamente istituita!

Il Presidente della Repubblica, firmatario del D.L. 105/21del 22.7.21, e tutti i Parlamentari che hanno votato alla Camera e al Senato a favore della conversione in legge, sono responsabili di questo palese scempio alla Democrazia, perché hanno dato vita ad una “legge razziale”, contravvenendo fattivamente al Regolamento Europeo 953/2021 che vieta espressamente la discriminazione tra vaccinati e non vaccinati.

Un Comitato Referendario, diretto dell’avv. Olga Milanese, tra i garanti vi è anche il prof. Ugo Mattei, promuovono l’abolizione dei decreti legge n.52 del 22 aprile, n.105 del 23 luglio, n.111 del 6 agosto e n.122 del10.settembre 2021.

Anche a Ladispoli si è formato un Comitato Referendum contro il green pass, coordinato dallo scrivente che promuove la raccolta delle firme nei seguenti luoghi a Ladispoli:

Banchetto in Piazza Rossellini a Ladispoli per la raccolta firme per indire un referendum abrogativo delle norme “green pass”, contenute in quattro D.L.. GIORNI ED ORARI: Venerdì, 24.9.21 dalle ore 10-12 e 16.30-19.

Venerdì, 1.10.21 dalle ore 10-12 e 16.30-19.

Sabato, 2.10.21 dalle ore 10-12 e 16.30-19.

Domenica, 3.10.21 dalle ore 10-12 e 16.30-19.

Si può firmare anche nello studio del dr. Raffaele Cavaliere sito in V. Capri 7 a Ladispoli nei giorni e negli orari:

lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 9.30-12;

e lunedì e martedì pomeriggio dalle ore 17 alle 19; essendo uno studio privato siete pregati di prenotarvi chiamando il 348 33 02 638.

Si può firmare anche presso l’Ufficio Anagrafe, sportello Elettorale, presso il Comuna di Ladispoli sito in P.zza Falcone snc, ovviamente negli orari d’apertura del Comune.

Cittadini – elettori, firmate in difesa della vostra LIBERTA’, in difesa della Costituzione italiana e per veder ripristinato lo Stato di Diritto eliminato sin dal 31.1.2020 (ci sono diverse sentenze di Tribunali italiani che hanno dichiarato lo stato d’emergenza illegittimo e tutte le “norme covid” anti-costituzionali).

Vi invito a partecipare alla manifestazione contro il green pass che si terra ogni sabato alle ore 18-20 in P.zza Rossellini a Ladispoli partendo dal 02.10.21, perché sabato 25 c.m. saremo tutti a manifestare a Roma”.

Raffaele Cavaliere