Cavaliere: "In consiglio dimostrerò scientificamente l'inesistenza della pandemia Covid" - Terzo Binario News

“Stasera in Consiglio comunale riprenderò il discorso sulla disapplicazione della legge sul green pass. Nel Consiglio comunale del 24 c.m. avevo ricordato al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri, ai dipendenti, e ai radio ascoltatori, la mia interrogazione sul green pass del 6.8.21 (DL 127 del 21.9.21) e nel caso il Sindaco non volesse ripristinare i diritti costituzionali lesi dai DPCM e DL, disapplicando tutte le restrizioni Covid ( il Sindaco può emettere decreti inderogabili e contingenti, essendo lui la massima autorità sanitaria a livello locale), di estendere ai consiglieri comunali la convenzione con un laboratorio, per usufruire gratuitamente, come i dipendenti del comune ( vedi le determine dirigenziali di gennaio e febbraio 2021 a firma dell’arch. Silvi) dei tamponi, per poter svolgere le funzioni elettive; il Parlamento italiano ha fatto già una delibera del genere!

Il Sindaco non ha risposto sulla questione interrogazione e ha asserito di non sapere nulla della convenzione! Ieri è uscito un articolo su un Sindaco che al Nord ha fatto ciò che io chiedo al Sindaco Grado da mesi, sappiate che tutti i dipendenti, assessori, consiglieri hanno ricevuto la mia interrogazione al Sindaco, la mia diffida ai Presidenti vari del 3.4.21, in cui dimostro scientificamente l’inesistenza della pandemia covid e la violazione di molti articoli della Costituzione italiana e di diversi trattati internazionali firmati anche dall’Italia, oltre alla mia denuncia contro il Presidente Mattarella del 10.9.21; tutti questi atti ufficiali sono stati inoltrati per fare conoscere la Verità, che è molto diversa dalle menzogne del regime sanitario. Quello che ho proposto io a Ladispoli ora è stato realizzato nel Nord. Pensate, se decine di comuni facessero la delibera come quella di Santa Lucia di Piave, in pochissimo tempo sarebbe ripristinato lo stato di diritto in Italia, la Democrazia riattivata e tutelata la salute pubblica!

il decreto di Santa Lucia di Piave da speranza e fiducia, perché dimostra che in Italia ci sono ancora persone che ragionano con la propria testa, il Sindaco di quel paese è un medico che ha curato a domicilio molti pazienti covid19 con successo! Sabato sarò nuovamente con il banchetto in Piazza Rossellini a Ladispoli per raccogliere le firme per il referendum contro il green pass! Vi aspetto numerosi.