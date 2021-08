Cavaliere: "Green pass illegittimo, sabato saremo ancora in piazza a Ladispoli" - Terzo Binario News

“Sabato alle ore 18 in P.zza Rosellini a Ladispoli si è svolta la prima manifestazione contro il “green pass” ma purtroppo non vi hanno partecipato gli organizzatore: studenti e docenti di Ladispoli! Dei c.ca trenta persone presenti, nessuno era tra gli organizzatori?

e vi era solo un docente di Roma in vacanza a Ladispoli che aveva letto saputo come la maggior parte dei manifestanti. Chi avrà mai messo il nome di Ladispoli sul manifesto nazionale?

Colgo l’occasione per informare tutti che in data 6 c.m., via PEC, ho inoltrato al Sindaco Grando un’interrogazione a risposta scritta di pag. 5, firmata anche dal collega G. Ardita, con il titolo: “Ladispoli libera e democratica”, in cui documento che il D.L. 105 del 22.7.21 pubblicato sulla G.U. n.175 del 23. u.m. viola gli articoli: 2, 3 che hanno un impatto diretto sugli artt. 11 ,13, 16, 24,, 32, 77 e 117.

Riporto anche alcune osservazioni del Garante alla Privacy che rivela difformità nelle ordinanze di alcune regioni, circa la discriminazione e conservazione dei dati sensibili, nonché le assurde “irregolarità e illegalità” del D.L. a firma del Presidente della Repubblica Mattarela, come da lui stesso scritto all’art. 4 “modifiche al decreto- legge 22.4.21 n. 52” al punto 2: “9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.6.21”.

Sull’ultima pagina della Gazzetta Ufficiale è anche riportato la rettifica del regolamento UE e del Consiglio che recita: “E’ necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate…omissis.. o hanno scelto di non essere vaccinate…” In pratica nessuno potrebbe chiedere il “green pass”!!!

Il D.L. che istituisce il “green pass” in Italia è completamente ILLEGGITIMO, perché è anticostituzionale, inoltre non rispetta i Regolamenti europei che sono gerarchicamente superiore al D.L. emanato dal Presidente Mattarella, che si meriterebbe una denuncia per “impeachment”.

Nella mia interrogazione invito il Sindaco, cito: “Gent. Sindaco A. Grando, per causa di una presunta epidemia da Covid 19, pandemia mai certificata per iscritto dall’OMS, in Italia è stata istituita, dal 31.01.2020, data della dichiarazione dello stato d’emergenza, una “dittatura sanitaria” che attraverso innumerevoli D.P.C.M. e D.L. emanati dal Presidente del Consiglio G. Conte, e relativa maggioranza, e poi dal Presidente del Consiglio M. Draghi, e relativa maggioranza, hanno sistematicamente calpestati la Costituzione italiana privando i cittadini dai loro diritti fondamentali e per tanto la invito a disapplicare e disattendere tutte le norme relative al “Green Pass” e altre imposizioni illegittime dovute al contenimento della presunta epidemia da Sars Cov 2, come i sottoscritti cercheranno di dimostrare nelle seguenti considerazioni per invitarla ad emettere un decreto sindacale contingibile ed urgente per ripristinare nel territorio della Città di Ladispoli la legalità e la democrazia così come richiesto dalla Costituzione italiana. Diversi Tribunali italiani hanno emanate sentenze dichiarando anti costituzionale “lo stato d’emergenza” e illegittimi tutti i provvedimenti imposti per D.P.C.M. e D.L. emessi dai due Governi succitati….OMISSIS…poi: “CHIEDONO alla Sv. Ill.ma Sindaco di Ladispoli dr. A. Grando di emanare una ordinanze contingibili urgente per ripristinare la legalità nel territorio della Città di Ladispoli, ripristinare i diritti costituzionale dei cittadini lesi dai D.P.CM. e D.L. “anti covid19”, evitare discriminazioni e ulteriori danni: economici, sociali, culturali e psicologici dovuti alle imposizioni anti costituzionali così come dichiarati nelle varie sentenze dei Tribunali che hanno contestata la leggimiti dello “stato d’emergenza”, e che hanno esaminato vari temi inerenti agli abusi presunti commessi da cittadini che esercitavano i propri diritti costituzionali e si sono dovuti difendere in sede giudiziaria dalle limitazioni della libertà individuali “istituiti dalla dittatura sanitaria”, dichiarata poi anticostituzionale perché i relativi Decreti Legge e in particolari DPCM emanati dal 31.1.2020 in poi, non potevano violare i diritti costituzionali (vedi: Sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n.516 del 29.7.20; Ordinanza Tribunale di Roma del 16.12.20; sentenza penale GUP di Reggio Emilia n. 54 del 27.1.21; sentenza Tribunale di Milano n.20/1940 del 16.12.20; sentenza Corte di Cassazione n.7988/2021 dell’1.3.21; TAR Lazio4.3.21; sentenza del Giudice di Pace di Macerata del 25.4.21; sentenza del Tribunale di Pisa n. 419 del 17.3.21).”

Se il Sindaco non dovesse rispondere trasformerò l’interrogazione in mozione così dovrà deliberare il Consiglio Comunale di Ladispoli e tutti gli elettori sapranno immediatamente quali sono i politici locali che difendono la Costituzione, i diritti e la salute dei cittadini tutti.

Per fortuna a Ladispoli ci sono tante persone che desiderano vivere in Libertà, nella Verità, nella legalità e che desiderano godersi i loro diritti costituzionali.

Per chi desidera leggere l’intera interrogazione può tranquillamente contattarmi e così la riceverà per email o whats up.

Vi invito tutti a partecipare alla manifestazione contro il “green pass” che si terrà ad oltranza ogni sabato alle ore 18 in P.zza Rossellini a Ladispoli”.

Raffaele Cavaliere