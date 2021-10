Cavaliere e Ardita sul green pass: "Diffidata la Calandra dall'utilizzarlo" - Terzo Binario News

“Cari Colleghi, Assessori, Dipendenti del Comune, oggi alla dr.ssa S. Calandra è stata notificata la diffida firmata da Ardita e dallo scrivente.

La diffida ( prot. nr. 45893/2021 dell’11.10.21) è stata inviata al Segretario Generale del Comune di Ladispoli, per chiedere la disapllicazione del D.L. 122/21, che è anticostituzionale e viola anche il Regolamento europeo 953/2021!

Nella parte centrale della diffida c’è tutta una riflessione sul diritto del lavoro (per chi non vuole vaccinarsi e farsi i tamponi è molto importante), fatela leggere ai vostri sindacalisti !!!!!!!

Vi invito a fare altrettanto per fermare la deriva autoritaria e bloccare la dittatura sanitaria. Forza difendete la vs libertà, lo Stato di Diritto, la Democrazia e la Costituzione italiana, mandate tutti la vs diffida!

Come ben sapete la diffida segue l’interrogazione e la mozione “No green pass”, io la mia parte per difendere i vs diritti la sto facendo, ora tocca a voi”.

Raffaele Cavaliere