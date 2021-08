Cavaliere contro gli Lgbtq: "No alla gender-crazia" - Terzo Binario News

“Le lobby globaliste (poteri forti) da anni sono al lavoro per distruggere l’identità della persona e la struttura della famiglia naturale discriminando gli eterosessuali”

“Martedì, 17 c.m. ore 20 nell’ambito delle manifestazioni culturali del FLOWER VILLAGE, che si svolge nei giardini centrali di Ladispoli “Nazzareno Fedeli” lato V. Odescalchi, ci sarà la presentazione del libro dello scrivente: “No all’imposizione dell’ideologia GENDER!”, edito da Zerotre nel 2015; i relatori saranno la dr.ssa Rita Peirani e il Maestro Roberto Magri.

Il tema è tornato d’attualità perché in Parlamento e sui media mainstream si è molto dibattuto la proposta di legge Zan che vorrebbe introdurre una sorta di censura e imposizione del “pensiero unico LGBTQ”.

Le lobby globaliste (poteri forti) da anni sono al lavoro per distruggere l’identità della persona, la struttura della famiglia naturale e le basi della ns società attuale, così come definita nella Costituzione italiana, essi tentano di discriminare gli eterosessuali e destrutturando con tecniche di condizionamento di massa a livello socio/culturale: l’individuo, la coppia, la famiglia e la società. Il concetto di “società fluida”, di percezione psicologica del proprio genere, disconnesso dal sesso naturale, sono i principali momenti d’azione per arrivare ad una concezione di uomo senza identità, facilmente manipolabile e in preda alle emozioni.

L’ideologia gender introduce al trasumanesimo che dovrebbe terminare nel post-umano e con le nanotecnologia che sembrano iniettare con i vaccini, e come asserisce il Consulente del Governo dr. Colau che parla di “controllo remoto del farmaco” grazie all’uso delle frequenze 5G, si arriverà facilmente al Cyborg!

Lascia perplesso il fatto che i “poteri forti” si occupino di una minima parte della popolazione (c.ca il 2%), inventandosi “diritti civili” che non sono altro attacchi alle “leggi naturali” che da sempre governano la Natura. Sono sempre i “poteri occulti” che governano gli uomini e che in Italia discriminano c.ca il 30% dei non vaccinati imponendo un “green pass” anticostituzionale che va anche contro il Regolamento UE 953/2021 al solo scopo di far arricchire le case farmaceutiche ed arrivare al totale dominio sull’uomo! La “dittatura sanitaria” è il primo passo per realizzare non solo il Reset economico così come deciso a Davos, ma tutto il Nuovo Ordine Mondiale.

Ma di questi argomenti si parlerà durante la presentazione del libro. Ora cerchiamo di spiegare sinteticamente di cosa tratta l’argomento:

In molte scuole del territorio vengono proposti corsi sulle “pari opportunità” o contro la presunta discriminazione nei confronti degli omosessuali (che in Italia sono meno del 2% della popolazione). Questi corsi intendono applicare le direttive UE sull’educazione sessuale per “distruggere” il processo dell’identità di genere necessario per la formazione della personalità equilibrata. A questo punto è interessante definire alcuni concetti inerenti alla propaganda GENDER e per tanto utilizzo una sintesi dell’articolo tratto dalla rivista “Noi Genitori & Figli -Avvenire” del 2/15 nr. 193.

Dove nasce il concetto GENDER?

Un insieme di teorie fatte proprie dall’attivismo gay e femminista radicale per cui il sesso sarebbe solo una costruzione sociale. Vivere “da maschio” o “da femmina” non corrisponderebbe più a un dato biologico ma ad usa costrizione culturale. L’identità sessuata, cioè essere uomini e donne, viene sostituita dall’identità di genere (“sentirsi” tali, a prescindere dal dato biologico). E si può variare a piacimento, anche mantenendo immutato il dato biologico

Quanti generi esistono secondo i GENDER?

Non più solo maschile e femminile. Ai generi (non corrispondenti ai sessi) esistenti in natura, andrebbero aggiunti quelli previsti dall’acronimo LGBTQ (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e queer, cioè chi rifiuta un orientamento sessuale definito e si ritiene libero di variare a suo piacimento o di rimanere “indefinibile”). Ma il governo australiano ne ha riconosciuti ufficialmente 23. E Facebook USA permette di scegliere il proprio “genere” tra 56 diverse opzioni. Sembra comico ma è tragico.

Dati scientifici che confutano la propaganda GENDER!

La scienza ci dice che la differenza tra maschile e il femminile caratterizzano ogni singola cellula, fin dal concepimento con i cromosomi XX per le femmine e XY per i maschi. Queste differenze si esprimono in differenze peculiari fisiche, cerebrali, ormonali e relazionali prima di qualsiasi influenza sociale o ambientale. La “varietà” pretesa dalle associazioni LGBTQ non ha alcun fondamento scientifico e anzi confonde patologie (i cosiddetti stati intersessuali) con la fisiologia (normalità).

Cos’è l’OMOFOBIA?

Un neologismo inventato dai media per definire gli atti di violenza, fisica o verbale, contro gli omosessuali – che vanno sempre e comunque condannati, come ogni altra violenza – e contro chi, come le associazioni LGBTQ, promuove la teoria del gender. Oggi l’accusa di omofobia è diventata però un vero e proprio strumento di repressione nei confronti di chi sostiene un’antropologia diversa rispetto a quella del gender.

La pericolosità della cultura GENDER.

Perché pretende non solo di influire sul modo di pensare, di educare, mediante scelte politiche ma anche di vincolare sotto il profilo penale chi non si adegua (decreto legge Scalfarotto); impone atti amministrativi (alcuni Comuni e alcuni enti hanno sostituito i termini “padre” e “madre” con “genitore 1” e “genitore 2”); educativi (la cosiddetta “strategia nazionale” per introdurre nelle scuole testi e programmi “aperti” alla ricezione della teoria del gender e cioè l’eliminazione del maschile e del femminile, quindi dei modelli familiari normali): è un vero e proprio attentato alla libertà di pensiero e di educazione da parte di una minoranza (gendercrazia)”.

Raffaele Cavaliere