Cavaliere, AnimaVerde Ladispoli: "Sulla fascia attendiamo con impazienza un'assunzione di responsabilità" - Terzo Binario News

“La questione #FasciaTricolore continua a destare preoccupazione nei cittadini di Ladispoli.

Cittadini che credono fortemente nei prìncipi della Democrazia, della Legalità, dello Stato e nei simboli che li rappresentano.

Cittadini che pretendono #rispetto.

Per una volta, fuori dagli schieramenti politici, salta fuori l’unità (da tanti sognata e sperata) di una cittadinanza, rispettosa delle regole, delle leggi, di loro stessi e degli altri.

Non arretremo di un passo.

I momenti di unione, a distanza, vissuti durante l’emergenza covid, non saranno spazzati via da folli parole.

L’emergenza vissuta, per alcuni, ha continuato ad essere un’altra occasione per farsi propaganda politica.

Gli stessi che ora, pur “non sapendolo” , prendono parte ad una folle manifestazione o quantomeno, inconsciamente, la appoggiano.

Una verginità che invano stanno cercando di recuperare.

Tutti sapevano e tutti negano. Qualcuno prova a prendere le distanze.vQualcuno è fiero di aver commesso un illecito.vQualcuno vive su un altro pianeta.

Non arretriamo di un passo.

Anzi attendiamo, con impazienza che qualcuno si assuma le proprie responsabilità.

Nel rispetto della Democrazia, della Legalità, dello Stato, dei Cittadini.

AnimaVerde Ladispoli