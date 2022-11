Cavalcavia al km 4,826 della linea ferroviaria Roma Grosseto: manutenzione conclusa • Terzo Binario News

Questa mattina gli assessori regionali a Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri, alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani, al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado e l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, insieme a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), hanno illustrato gli interventi di manutenzione straordinaria del cavalcavia al km 4+826 della Linea Roma-Grosseto.

Nell’occasione è stato inaugurato anche il ponte ciclo pedonale di collegamento tra via Cilicia e il Parco dell’Appia Antica, realizzato da RFI.

Erano presenti Francesco Laddaga, Presidente VII Municipio, Amedeo Ciaccheri, Presidente VIII municipio, Mario Tozzi, Presidente Parco dell’Appia Antica e i consiglieri comunali Roma Giovani Zannola e Daniele Parrucci.

Gli interventi di manutenzione sono stati finanziati con 3,5 milioni di euro da RFI e si inseriscono nel più ampio quadro di opere finalizzate all’adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria del Nodo di Roma e delle linee di alimentazione elettrica agli standard della rete transeuropea interoperabile per il traffico dei treni merci con sagoma “PC80”. Standard previsti dai Corridoi TEN-T (Trans European Network Transport), in questo caso di quello Scandinavo – Mediterraneo. RFI ha effettuato la sostituzione del cavalcavia della linea Roma – Grosseto che comporterà numerosi benefici anche dal punto di vista ambientale e della viabilità ciclopedonale. Il cavalcavia al km 4+826, situato tra le Stazioni di Roma Tuscolana e Roma Ostiense, è un’opera a unica luce, a impalcato misto acciaio/ calcestruzzo, in semplice appoggio, con lunghezza totale di 25 metri.

I lavori hanno permesso di realizzare una sorta di opera ‘di ricucitura urbana’ con successiva riqualificazione dell’area ad interesse archeologico e accesso sicuro per pedoni e mezzi di emergenza al Parco della Caffarella.

L’area è stata riconsegnata al Parco Regionale dell’Appia Antica che da oggi avrà anche un nuovo ingresso da Via Cilicia, dove sono state risistemate le aree di approccio al ponte, la cui finitura è stata realizzata con materiali ecocompatibili.

Nello specifico ecco alcune delle attività eseguite nel corso dei lavori terminati da qualche giorno: sono state rimodellate aree per oltre 2000mq, costruiti nuovi piazzali di accesso lato via Cilicia e lato Parco e un nuovo cancello di entrata e recinzione, è stata inserita anche una segnaletica aggiornata, usato infine un asfalto ecocompatibile e sistemato un guardrail di tipo innovativo ad alto inserimento paesaggistico. La nuova costruzione prevede una corsia dedicata al traffico pedonale con una ciclabile separata dalla viabilità di sicurezza e una corsia dedicata ai mezzi di emergenza e soccorso.