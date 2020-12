Causa un incidente, poi aggredisce controparti, sanitari e curiosi: caos a Ostia - Terzo Binario News

C.E., romano di 29 anni, con vari precedenti di polizia, dopo aver invaso la corsia opposta, è andato ad impattare contro un’autovettura provocando un incidente stradale dove è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo.

Sceso dal mezzo, ha iniziato ad inveire contro le persone interessate dal sinistro e contro i curiosi che si fermavano a guardare. Non contento, al sopraggiungere delle due ambulanze, ha aggredito anche un medico ed un infermiere intervenuti per prestare soccorso ai feriti, travolgendo e facendo cadere a terra una donna che si trovava in strada a passeggio con il proprio cane.

Quando sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, diretto da Eugenio Ferraro, questi hanno cercato di riportare alla calma l’uomo, che in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta probabilmente all’assunzione di bevande alcoliche mostrava difficoltà nel deambulare.

Il 29enne, che si è mostrato non collaborativo e molto nervoso, è stato accompagnato negli uffici di polizia dove ha iniziato ad ingiuriare i poliziotti aggredendoli. Arrestato, dovrà rispondere di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti di Polizia Roma Capitale per i rilievi di competenza.

I due sanitari, medicati, hanno riportato rispettivamente 8 e 7 giorni di prognosi.