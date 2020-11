Casting di due giovani fra 13 e 15 anni a Civitavecchia per un film - Terzo Binario News

Il committente è la Lucky Red

Cerchiamo una ragazza e un ragazzo tra i 13 e i 15 anni per il nuovo film prodotto da Lucky Red.

Le riprese saranno effettuate nel Lazio nel 2021.

Il film è prodotto da Lucky Red (www.luckyred.it) una delle più importanti case di produzione italiane e sarà una favola per bambini.

Il casting è curato da Maurilio Mangano, Direttore casting della U.I.C.D., con una lunga esperienza nella ricerca di giovani attori per il cinema e la televisione.

Chi volesse proporre la candidatura dei propri figli può inviare un breve video di massimo 3 minuti in cui i ragazzi dovranno presentare se stessi specificando Nome, Cognome, età, provenienza e interessi (sport, hobbies, etc. etc.).

E’ molto importante curare i dettagli tecnici del video:

Accertarsi che ci sia un’ottima luce naturale e un buon audio.

Usare un abbigliamento casual (no colori fluo) su sfondo neutro (parete bianca). – No trucco, orecchini, occhiali e accessori vistosi.

Video orizzontale, risoluzione 1280 x 720, file .mp4

Rinominare il file con COGNOME e NOME del ragazzo/a.

Tutto il materiale andrà spedito esclusivamente via We Transfer all’indirizzo mail: labefanacastingbambini@gmail.com

Una volta arrivato il video si riceverà una liberatoria autorizzata da Lucky Red da far firmare a entrambi i genitori.

L’eventuale partecipazione al progetto audiovisivo sarà subordinata all’obbligatoria autorizzazione di entrambi i genitori o chi ne fa le veci.

Durante la selezione, il minore potrà essere sottoposto a interviste, servizi fotografici e/o riprese audiovisive da parte degli incaricati della Lucky Red e suddetto materiale verrà utilizzato internamente da Lucky Red per il casting del film.

Maurilio Mangano (Casting Director U.I.C.D.)