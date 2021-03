Castelverde, investito minore: rintracciata auto che si è data alla fuga - Terzo Binario News

Poco dopo le ore 14,00 in via di massa san giuliano prossimità civico 145 intervento pattuglie Polizia Locale VI Gruppo Torri per incidente stradale con coinvolgimento bambino di anni 11 investito da un ‘auto che si è data alla fuga.

Il bambino , di nazionalità ecuadoregna, è stato trasportato presso ospedale Gemelli ,in codice rosso, le sue condizioni la momento sono stabili e non risulta in pericolo di vita. Il veicolo , una bmw, è stato rintracciato subito dopo sulla stessa via prossimità civico 297.

Una delle persone a bordo è stata trovata all’interno di un bar dove alcuni cittadini lo avevano accerchiato. Solo il tempestivo intervento dei caschi bianchi, diretti dal dr. Marco Alia, ha impedito azioni di linciaggio nei suoi confronti.

La persona, uomo di 45 anni di nazionalità egiziana, che ha riportato alcune ferite, è stato trasportato presso il Policlinico Umberto I per le cure mediche del caso e gli accertamenti tossicologici di rito. Al momento è al vaglio la sua posizione.

Tuttora in corso le indagini per stabilire esatta dinamica di quanto accaduto e risalire all’identitità di chi fosse alla guida al momento dell’incidente. Gli agenti hanno già proceduto a richiedere l’acquisizione delle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli operanti hanno proceduto al sequestro del veicolo