Castello di Santa Severa, Si Litorale: «Al fianco di cittadini e amministrazioni locali» • Terzo Binario News

“Solamente pochi giorni fa, la nostra Coordinatrice di Circolo Rossana Valentini, aveva visitato il Castello di Santa Severa assieme alla nostra Consigliera Regionale del Polo Progressista, Alessandra Zeppieri, per cercare di capire cosa c’era dietro al mancato rinnovo della convenzione tra la Regione e Lazio Crea.

“In questo vuoto anche i contratti d’affitto con gli artigiani sono scaduti, né sono stati prorogati e dovrebbero lasciare a breve le loro botteghe” spiega Rossana Valentini prevedendo la possibilità di una “privatizzazione per l’utilizzo del Castello a fini diversi da quelli archeologici-culturali”.

Ora, tramite un comunicato di Alessandra Zeppieri apprendiamo che “la Regione, tramite Lazio Crea che gestisce l’immobile, ha infatti intimato lo sfratto entro il 31 gennaio alle attività presenti e per la prima volta in 25 anni non ha finanziato il polo museale comunale che ha sede proprio all’interno del Castello” continua Zeppieri.

“La Giunta Rocca riprende il peggio delle amministrazioni passate non garantendo stabilità e continuità ai laboratori artigianali presenti nel Castello e mettendo in difficoltà, allo stesso tempo, un’intera comunità.”

La nostra Consigliera Regionale ha già depositato una prima interrogazione.

Noi saremo al fianco della cittadinanza e degli amministratori e amministratrici locali affinché si ponga fine a questa speculazione, affinché un bene storico inestimabile e di aggregazione resti tale per l’intero territorio”.

Circolo Sinistra Italiana

Litorale Nord

“Mahsa Amini”