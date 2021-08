Castello di Santa Severa, il programma da oggi al 14 agosto - Terzo Binario News

Prosegue la rassegna estiva al Castello di Santa Severa nel suggestivo spazio della Spianata dei Signori con gli spettacoli di “Vivi il Castello delle Meraviglie”, la rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella.

Mercoledì 11 agosto, alle ore 21:00 concerto Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss, op. 64 Versione per orchestra d’archi di Mariana Calegari, diretta da Sieva Borzak e a cura della Roma Tre Orchestra. Una sinfonia alpina (Eine Alpensinfonie) è un poema sinfonico scritto dal compositore tedesco Richard Strauss nel 1915. Anche se considerato come una sinfonia dal compositore, questo pezzo rinuncia alle convenzioni della tradizionale sinfonia e si compone di ventidue sezioni continue di musica. Una sinfonia alpina rappresenta le esperienze di undici ore (dal crepuscolo poco prima dell’alba fino al calar della notte seguente) trascorse scalando una montagna alpina.

Si tratta di uno dei maggiori lavori non operistici di Strauss in termini di forza d’esecuzione: la partitura prevede circa 125 esecutori in totale ma in questa versione si appoggerà sulla forza di 23 archi solisti. Un autentico tour de force, che tuttavia non mancherà di entusiasmare il pubblico.

Acquisto online http://www.2tickets.it/TitoliEse.aspx?ide=9&idc=70&set=T

Giovedì 12 agosto alle ore 21.00 arriva al Castello I Suoni del Silenzio. Co-Esistenze, ideato e creato da Vito Terribile. Uno spettacolo in cui Musica, Prosa, Scultura e Sand Art coinvolgono il pubblico in un viaggio emozionale. I brani originali saranno introdotti in Prosa dall’attore Paolo Macedonio e accompagnati, durante l’esecuzione, dalla performance live dell’israeliana Ilana Yahav, artista della sabbia. Uno spettacolo, incorniciato dalla splendide sculture scenografiche dell’artista francese Serge Uberti, di straordinaria forza comunicativa che tocca armoniosamente le corde della sensibilità. Una serata magica, da non perdere. Per info e prenotazioni: www.coopculture.it

La serata di venerdì 13 agosto apre il Weekend al Castello, curato dall’Associazione Zip Zone, nel tardo pomeriggio con le note del trombettista jazz Miguel Jimenez Diaz mentre alle ore 21:00 andrà in scena “Juliette”, lo spettacolo di danza a cura della direttrice artistica e coreografa Loredana Parrella. Ispirato alla più grande storia d’amore di tutti i tempi, Romeo e Giulietta, nella rivisitazione alternativa ideata dalla Parrella, Giulietta non si toglie la vita come accade nel 5° atto dell’opera shakespeariana, ma continua a vivere come Juliette, una solta di alter ego che scappa via da un destino crudele decidendo di strappare le pagine del libro che la chiudono in un vincolo eterno d’amore con Romeo. Juliette salta fuori dalla storia e ne scrive una diversa, lasciandosi alle spalle la famiglia, il cugino defunto, la nutrice, Mercuzio, il frate, e pure il suo Romeo.

Per questo spettacolo, l’Associazione Zip Zone è lieta di invitare gratuitamente tutti i residenti di Santa Marinella e di attivare la promozione ‘2 biglietti al prezzo di uno’ per tutti coloro che si prenoteranno inviando un’email all’indirizzo weekendalcastello@gmail.com.

Le attività pre serali di venerdì 13 prevedono alle ore 18:30 il laboratorio per bambini a cura di Teatro di Carta ‘VIAGGI FANTASTICI’: drammatizzazione a partire da letture di storie mitiche della durata di 2 ore e mezza circa per un gruppo massimo di 20 bambini. I genitori possono lasciare i bimbi e tornare a prenderli al termine delle due ore di laboratorio per assistere alla messa in scena estemporanea creata per il pubblico dei genitori. Per prenotazioni: weekendalcastello@gmail.com

Sabato 14 alle ore 21:00, invece, l’appuntamento è con “La musica è pericolosa”, il concerto-spettacolo curato da Nicola Piovani, compositore tra i più sorprendenti dei nostri tempi e Premio Oscar per “La Vita è Bella”. È un racconto musicale narrato dagli strumenti che agiscono in scena – pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica. A scandire le stazioni di questo viaggio musicale in libertà, Nicola Piovani racconta al pubblico il senso di questi frastagliati percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di De André, di Fellini, di Magni, di registi spagnoli, francesi, olandesi, per teatro, cinema, televisione, cantanti strumentisti, alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per l’occasione. Le attività pre-serali di sabato saranno dedicate ai più piccoli, con il laboratorio pittorico creativo “CARTONI ANIMALI” dalle ore 18:30 (prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per prenotazioni inviare un’email a: weekendalcasello@gmail.com).

Come sempre, fin dalle prime ore del pomeriggio sarà possibile rilassarsi nell’area ristoro prendendo un aperitivo all’ombra del castello o mangiare una pizza al fresco, in attesa che si accendano le luci del palco. L’accesso a questo spazio è sempre libero fino a 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, durante i quali l’area sarà riservata ai possessori di biglietto.

I biglietti per entrambi gli spettacoli e per sono acquistabili alla biglietteria del castello nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00, oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa

I Parchi Lazio, Riserva Naturale Regionale di Macchiatonda e Monumento Naturale di Pyrgi organizzano attività per i visitatori di tutte le età, che potranno partecipare a tante interessanti attività all’insegna dello sport e della natura. Un appuntamento il 13 agosto alle ore 18.00 al Castello di Santa Severa con Pedalando tra archeologia e natura: pedalata in bicicletta alla scoperta delle bellezze naturali e archeologiche dei Monti della Tolfa e Macchiatonda. Ingresso gratuito con prenotazione https://www.eventbrite.it/e/pedalando-tra-archeologia-e-natura-tickets-166520676827