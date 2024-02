Castello di Santa Severa, il Pd promuove un incontro cittadino • Terzo Binario News

“Il Partito Democratico di S. Marinella e S. Severa promuove un importante incontro cittadino che si terrà domenica 3 Marzo per discutere sul futuro del Castello di Santa Severa.

Dalla scorsa estate, il Partito Democratico locale ha fatto sentire la propria voce, sollevando il problema dell’immobilismo e dell’assenza di attività al Castello di Santa Severa con vari comunicati e sollecitando i nostri referenti in Regione.

Grazie alle nostre pressioni e agli sforzi congiunti dei consiglieri regionali PD, dell’Amministrazione comunale e dell’opposizione in Consiglio Regionale, finalmente qualcosa si è mosso.

Nell’ultimo Consiglio Regionale, l’assessore Ghera ha confermato la volontà della Regione Lazio di non privatizzare il Castello di Santa Severa e l’impegno a discutere in Giunta il progetto di affidamento pluriennale a Lazio Crea per la sua valorizzazione.

Un importante passo avanti per la comunità locale proprio perché si temeva un ritorno al vecchio progetto di privatizzazione, però nulla è ancora stato detto riguardo la questione

delle botteghe artigiane , da oltre 20 anni attive nel Castello e aperte tutto l’anno che, a inizio febbraio hanno dovuto riconsegnare le chiavi per scadenza contratto. Anche questo è un tema importante da discutere in attesa del nuovo bando.

È importante ricordare che la nuova Amministrazione regionale non avendo rinnovato la convenzione con LazioCrea per la gestione del castello, quest’ultima non ha potuto rinnovare a sua volta la convenzione con il Comune di S. Marinella, creando così una situazione di stallo che dura da circa un anno e che richiede una soluzione tempestiva ed adeguata che permetterà all’Amministrazione di poter nuovamente fruire degli spazi ed organizzare attività ed eventi nel castello.

Va inoltre precisato che in questi mesi di immobilismo da parte della Regione Lazio, il Sindaco Tidei e la Consigliera Fratarcangeli delegata al castello hanno ripetutamente sollecitato la Regione per risolvere le tante questioni che riguardano il presente ed il futuro del Castello per risolvere le tante questioni che riguardano il presente e il futuro del Castello dovute alla mancanza della Convenzione.

Nonostante questo primo passo, ci sono ancora diverse sfide da affrontare, è necessario perciò mobilitarsi e partecipare all’incontro del 3 Marzo che vuole salvare l’identità culturale di uno dei luoghi di più alto valore storico archeologico, tra i più suggestivi dell’intera Regione, gioiello anche in termini di turismo e volano per le attività produttive locali e del territorio.

Continueremo a vigilare affinché non venga demolito uno straordinario modello culturale, patrimonio pubblico destinato a splendere in eterno”.

PARTITO DEMOCRATICO

SANTA MARINELLA SANTA SEVERA