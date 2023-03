Castellaneta è una dolcissima cockerina: adottatela • Terzo Binario News

CASTELLANETA dolcissima tipo cockerina nata 1.9.2014. Di taglia media è tenera ed affettuosa. Cerca l’amore per la vita.

E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Ma sarebbe meglio che veniate a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297 rifugio@legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00.