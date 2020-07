Castel Romano: turisti derubati e refurtiva ritrovata nel campo rom, "la Polizia locale merita il giusto riconoscimento da Amministrazione e Governo" - Terzo Binario News

ll commento di Milani (Ugl)

Cellulari, articoli elettronici,, accessori di abbigliamento griffati e anche attrezzature da sub. Tutto il materiale è stato rinvenuto mercoledì 22 luglio nel campo rom di Castel Romano. A scoprire la merce la Polizia locale dell’Unità Sicurezza Pubblica ed Emergenziale e dei Gruppi Eur e Sicurezza Sociale e Urbana. Una 27enne, che alloggia nella baraccopoli, è stata denunciata per ricettazione

La vicenda è nata dalla segnalazione di due turisti tedeschi che ha avvicinato gli agenti presenti a presidio dell’area. Ai caschi bianchi, la coppia ha raccontato di aver subito il furto dei propri zaini – martedì 21 luglio – nella spiaggia di Torvaianica. Il localizzatore di uno dei cellulari sottratti ha consentito di individuare la zona dove era nascosta la refurtiva. Su tutta la merce scovata sono in corso le indagini del caso.

Sull’episodio é intervenuto il sindacato Ugl con una nota del coordinatore romano, Marco Milani dichiara: “Esprimiamo apprezzamento per il lavoro svolto dai colleghi della SPE, questa volta il biglietto da visita al turismo romano, costituito dalla disavventura dei turisti stranieri é stato reso maggiormente presentabile dalla capacita di intervento delle donne e degli uomini che quotidianamente militano nel Corpo, spesso in contesti difficili come quelli dei campi rom. Un lavoro di cui mai smetteremo di chiedere il giusto riconoscimento, ad Amministrazione e Governo”.