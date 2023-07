Castagnari lascia l'Academy Ladispoli, arriva Lillo Puccica • Terzo Binario News

Nota della società, sul nuovo allenatore ancora manca l’ufficialità

“Con rammarico ma di comune accordo si interrompe la collaborazione tra l’Academy Ladispoli ed il Mister Massimo Castagnari che con professionalità e caparbietà ha condotto la prima squadra alla salvezza nella stagione calcistica 2022/23 appena conclusasi.

Purtroppo per gli ultimi accadimenti di cui all’allontanamento del gruppo imprenditoriale romano, non sussistono le condizioni per proseguire insieme.

Per la stessa motivazione anche gli atleti già presentati ed anche alcuni tra i confermati facenti parte della rosa della scorsa stagione calcistica non continueranno il percorso con l’Academy Ladispoli.

È doveroso esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti al Mister Castagnari ed il suo staff a tutti gli atleti che hanno sposato il progetto Ladispoli se pur per poco tempo nonché a coloro che hanno condiviso con noi la scorsa stagione, augurando a tutti un grande in bocca al lupo per il futuro”.

Nota dell’Academy Ladispoli e nel frattempo sembra imminente – come scrive Calcio della Tuscia – l’accordo con l’ex tecnico della Flaminia Civita Castellana Lillo Puccica.