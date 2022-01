Cast in quarantena, rinviato lo spettacolo del Margot a Cerveteri - Terzo Binario News

Si comunica che a causa della necessità di doversi porre in quarantena fiduciaria da parte di diversi elementi del cast, lo spettacolo proposto dall’Associazione Margot Theatre per oggi, sabato 15 gennaio, al Palazzo del Granarone è rinviato a data da destinarsi.

“Siamo dispiaciuti per tutti i bambini e le bambine che ci avevano chiesto una replica. Speriamo che presto si possa fissare una nuova data per godere tutti insieme (e speriamo in maggiore tranquillità) della magia del teatro”.