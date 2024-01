Casper e Kun, due storie tristi di abbandoni meritano il lieto fine • Terzo Binario News

Portato in canile dalla sua famiglia con la sorellina Luna perché dovevano andare in ferie.…non sono mai tornati a riprenderlo. Da allora vive chiuso in un box senza uscire mai… La testa bassa, la coda tra le gambe e la schiena incurvata…il suo sguardo perso nel vuoto come se non ci fosse più nulla che lo stimolasse…questo è quello che ho visto per i pochi minuti che sono rimasta con lui nel suo box.

Eppure Casper è bello, con il mantello color grigio fumo di Londra a macchie bianche… Ma lui era abituato alla casa, a stare vicino alle persone.

Qui, tradito, abbandonato da chi amava, chiuso in un piccolo box senza poter uscire mai, il dolore lo sta uccidendo lentamente. Divide il box con altri cani maschi e femmine.

Adottabile centro nord Italia. Maria 340-5071137. Ha bisogno di una famiglia, una famiglia speciale.

E lo stesso vale per KUN tipo Australian Cattledog è nato 18.3.2018. La sua è una triste storia di sballottamenti vari.

E’ di taglia medio/grande, abituato in appartamento.

KUN E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159